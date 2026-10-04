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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 72 bin 300 lira bulundu

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Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Araçta yapılan aramada 518,32 gram uyuşturucu, 72 bin 300 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi; şüpheliler ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kriminal Kısım Amirliği ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, merkez ilçe bölgesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden A.T., S.A. ve Z.Ç. isimli şüphelilerin bulunduğu araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 518,32 gram uyuşturucu madde, 72 bin 300 lira para ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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