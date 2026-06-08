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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde tarlasını süren Mehmet Türkay'ın kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Altında kalan 66 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı ilçesine bağlı Karahasanlı köyünde tarlasını süren Mehmet Türkay'ın (66) kullandığı traktör, Sehim mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Türkay ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Türkay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Türkay'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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