Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de trafodan çıkan yangın sonucu 25 dönüm arpa alanı küle döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Gökçetoprak köyünde trafodan çıkan kıvılcımların arpa ekili tarlaya sıçraması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara da yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 25 dönüm arpa zarar gördü.

Nevşehir'de trafodan çıktığı iddia edilen yangın sonrasında 25 dönüm arpa ekili alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın; Gülşehir ilçesine bağlı Gökçetoprak köyünde arpa ekili bir tarlada başladı. İddiaya göre arpa ekili tarlanın hemen yanında bulunan trafodan çıkan kıvılcımlar arpa ekili tarlaya sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, arpa ekili diğer tarlalara da sıçradı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köy halkı da yangının diğer tarlalara sıçramaması için traktörlerle ekili alanların etrafını sürerek yangının hızını yavaşlattı.

İtfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Trafodan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında yaklaşık 25 dönüm arpa zarar gördü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gülşehir Nevşehir İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title