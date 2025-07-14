Nevşehir'de Trafik Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Nevşehir'de Trafik Tartışması Kavga ile Sonuçlandı
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Nevşehir'de bir tır sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan trafik tartışması, kavga ile sonuçlandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve iki sürücü karakolda şikayetçi oldu.

Nevşehir'de trafikte 'niye yavaş gidiyorsun' tartışması karakolda bitti. Trafikte yaşananlar ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

50 ADL 346 plakalı tır sürücüsü A.Y., önünde yavaş seyreden 50 AAG 077 plakalı aracın sürücüsü H.A.'yı selektör ve korna ile uyarmak istedi. Sürekli kornaya basarak önünde seyreden aracı sollayan tır sürücüsü bir sürü yolu ortalayarak seyretmeye devam etti. Daha sonra H.A. tırı sollayarak tepki gösterdi ve durmasını istedi. Tır sürücüsü ise durmayıp yoluna devam etmek isterken, otomobile çarptıktan sonra yoluna devam etti.

Yaşanan bu çarpışmanın ardından iki sürücü arasında Mustafa Parmaksız Caddesi'ne kadar süren bir kovalamaca yaşandı.

Burada tır sürücüsü A.Y. ile diğer otomobil sürücüsü H.A. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve H.A.'nın kardeşi Z.A. tır sürücüsüne saldırdı. Vatandaşların ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandı.

Olay çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken, iki tarafta birbirinden karakola giderek şikayetçi oldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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