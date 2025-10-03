Haberler

Nevşehir'de Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kozaklı ilçesinde otomobil ile elektrikli aracın çarpışması sonucu 55 yaşındaki Fikret Ş. hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde otomobil ile elektrikli aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı Devlet Hastanesi yakınlarında A.B.G. yönetimindeki 38 RU 284 plakalı otomobil ile elektrikli araca çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada elektrikli araç sürücüsü Fikret Ş. (55) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Fikret Ş. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

