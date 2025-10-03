Nevşehir'de Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde otomobil ile elektrikli aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı Devlet Hastanesi yakınlarında A.B.G. yönetimindeki 38 RU 284 plakalı otomobil ile elektrikli araca çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada elektrikli araç sürücüsü Fikret Ş. (55) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Fikret Ş. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR