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Nevşehir'de tilkiye çarpmayan otomobil arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı

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Nevşehir'de tilkiye çarpmayan otomobil arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı
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Nevşehir-Kayseri karayolu Göreme kavşağında, tilkiye çarpmamak için manevra yapan otomobilin önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de yola çıkan tilkiye çarpmamak için manevra yapan otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolu Göreme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 ABY 367 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Y., önüne çıkan tilkiye çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, önünde seyreden 50 AFV 573 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 50 AFV 573 plakalı otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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