Nevşehir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Takla Attı: 9 Yaralı

Nevşehir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Takla Attı: 9 Yaralı
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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolsüz bir şekilde kavşağa çıkan hafif ticari araçla çarpışarak takla attı. Kazada 9 kişi yaralandı ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, hafif ticari araç ile çarpışarak takla attı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Derinkuyu ilçesi çevre yolu Orhanlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan kontrolsüz bir şekilde kavşağa çıkan A.A. idaresindeki 38 YN 689 plakalı hafif ticari araç, tarım işçilerini taşıyan A.A.E'nin kullandığı 50 AFF 268 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüsteki 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri ile birlikte çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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