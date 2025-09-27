Haberler

Nevşehir'de Tarım Aracı ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Nevşehir'de Tarım Aracı ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Güncelleme:
Ürgüp ilçesinde meydana gelen kazada, tarım aracıyla otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tarım aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ürgüp'e bağlı Karacaören köyü yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Muzaffer A. yönetimindeki 38 EZ 284 plakalı otomobil, karşı yönden gelen L.A.E. idaresindeki 'patpat' diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patpat sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, patpatta bulunan 3 kişi ve otomobil sürücüsü M.A. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden patpat sürücüsünün cenazesi ise jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
