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Nevşehir'de Su Kuyusuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Su Kuyusuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde, evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen 66 yaşındaki Fatma G., AFAD ekipleri tarafından kurtarılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni düştüğü su kuyusundan AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

Olay, Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde yaşandı. Beldede ikamet eden 66 yaşındaki Fatma G., bir anda dengesini kaybederek evinin bahçesinde bulunan su kuyusuna düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyuya düşen kadına ulaştı. Kuyuya inen AFAD ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından su kuyusundan çıkartılan Fatma G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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