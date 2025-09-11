Nevşehir'de Seyyar Dişçilik Yapan İki Kişi Gözaltına Alındı

Nevşehir'de seyyar dişçilik yapan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Merkez İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Başdere köyünde asayiş uygulaması yaptı. Ekipler durdurulan bir arç sürücüsünün şüpheli hareketleri nedeniyle araçta arama yaptı. Yapılan aramada diş yapımında kullanılan 117 adet damak dişi, 600 g. Kromopan ( kalıp malzemesi), 1 adet diş aynası, 150 g. diş temizleme tozu, 1 adet diş mili, 1 parça diş mumu, 3 adet ağız kaşığı, 2 adet karıştırma kabı, 1 adet ağız kelpeteni, 40 gr. likit, 1 adet diş sökücü, 1 şişe ağrı kesici sprey, 1 adet diş dinamosu, 1 şişe soğuk tamir likiti, 31 adet dinamo ucu, 1 şişe damak parlatıcı, 12 adet ağız ölçü kaşığı, 1 şişe diş yapıştırıcısı ve 300 g. alçı ele geçirildi.

Ürgüp Cumhuriyet Savcısının talimatıyla başlatılan soruşturmada araç sürücüsü A.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan B.Ç. isimli şahıslar gözaltındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR