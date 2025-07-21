Nevşehir'de Seyir Halindeki Tır Yangın Çıkardı
Nevşehir'de seyir halindeki bir tırın dorse kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tırın sürücüsü fenalık geçirdi.
Nevşehir'de seyir halindeki tır alevlere teslim oldu.
Olay, 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üniversite Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta istikametine giden Turgut B. (70) idaresindeki 03 HD 344 plakalı tırın dorse kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınıorken, sürücü fenalık geçirdi.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa