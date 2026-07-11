Trafikte selektörlü tartışma kazayla bitti: 2 yaralı

Nevşehir'de iki otomobil sürücüsü arasında selektör ve korna nedeniyle başlayan yol verme tartışması trafik kazasıyla sonuçlandı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, 2000 Evler Mahallesi Nevşehir-Kayseri kara yolu Öğretmenevi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, 50 UC 446 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan Ö., aynı yönde önünde seyreden 34 GJ 7753 plakalı otomobilin sürücüsü Ayhan S.'den korna çalarak ve selektör yaparak yol vermesini istedi. İddiaya göre yol vermeyen sürücü Ayhan S., yol ortasında aniden durunca, arkadan gelen Ramazan Ö. kullandığı otomobili durduramayarak önündeki araca çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Selektör yaparak ve korna çalarak önündeki araçtan yol vermesini istediğini söyleyen otomobil sürücüsü Ramazan Ö., "Ben selektör yapıp kornaya basınca sinirlendi ve yavaşladı. Sağımda araç olduğu için bende geçemedim. Bir anda durunca ben de çarptım" dedi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı