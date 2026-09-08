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Nevşehir’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Nevşehir’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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Nevşehir’de park halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Nevşehir'de park halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. Park halindeki otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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