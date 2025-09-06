Nevşehir'de Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Nevşehir'de otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Karacaşar-Çat beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 kişi Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan 62 yaşındaki Ramazan T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR