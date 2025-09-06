Haberler

Nevşehir'de Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Nevşehir'de Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de meydana gelen kazada otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. 62 yaşındaki bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Karacaşar-Çat beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 kişi Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan 62 yaşındaki Ramazan T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı

Ronaldo coştu, Portekiz gol oldu yağdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla ilgili söylenen yalana ateş püskürdü

Muhtarlarla ilgili söylenen yalana ateş püskürdü: Asla mümkün değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.