Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan oy vermek için Yozgat'ın Çayıralan ilçesine gitmekte olan Kasım Ş.'nin sürücüsü olduğu 54 ADV 535 plakalı otomobil, Kalaba yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fadime K.'nin (85) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü Kasım Ş. ile birlikte Osman Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nevşehir Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

31 Mart Aydın Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Aydın'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Brighton maçı nereden izlenir? 31 Mart Tunceli Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Tunceli'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Antalya Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Antalya'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Şırnak Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Şırnak'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Sivas Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Sivas'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Nevşehir Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Nevşehir'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Ankara Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Ankara'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Adana Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Adana'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Yerel Seçim kaç yılda bir yapılır? Hangi seçimler 5 yılda bir yapılır? Belediye seçimleri en son ne zaman oldu? Batman, Şırnak, Ardahan oy verme bitti mi? Batman, Şırnak, Ardahan sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Urfa, Van, Bayburt oy verme bitti mi? Urfa, Van, Bayburt sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Sivas, Trabzon, Tunceli oy verme bitti mi? Sivas, Trabzon, Tunceli sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Ordu, Rize, Siirt oy verme bitti mi? Ordu, Rize, Siirt sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Bursa'da sandıklar kapandı mı? Bursa'da sandıklar ne zaman kapanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title