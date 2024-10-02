Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Nevşehir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de aşırı hızla seyrederken kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 3 yolcu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Derinkuyu- Gülağaç karayolu Yazıhüyük- Suvermez kavşağında meydana geldi. Yusuf Yeşil'in kullandığı 18 LF 498 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kavşağa geldiği sırada aşırı hız nedeniyle yoldan çıkarak bir akaryakıt istasyonun aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ikiye bölündü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre araç sürüsü Yusuf Yeşil olay yerinde hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemeden sonra hayatını kaybeden sürücü Yusuf Yeşil'in cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf Yeşil'in babasının da trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil Olaylar 3-sayfa Sağlık Kaza

İsrail Kabinesinden 'İran' kararı

İsrail kabinesi karar verdi! İran bu gece vuruluyor mu?

 ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD, İran'a büyük darbeyi vurmaya hazırlanıyor

 CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak

CHP liderinden dikkat çeken İmamoğlu çıkışı: Bence onaylanacak
Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.

Bahçeli, bu kez Davutoğlu ile şaşırttı: Size ihtiyaç var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Ekim Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Benfica Atletico Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benfica Atletico Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lille Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lille Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Afyon elektrik kesintisi! SON DAKİKA! 2 Ekim Afyonkarahisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Michy Batshuayi Fenerbahçe forması mı giydi? Lille Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lille Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kerem Aktürkoğlu Benfica Atletico Madrid gol izle! Benfica Atletico Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Benfica Atletico Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title