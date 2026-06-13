Haberler

Nevşehir'de ocakta unutulan yemek paniğe neden oldu

Nevşehir'de ocakta unutulan yemek paniğe neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de bir evde ocakta unutulan yemeğin yanması sonucu çıkan yoğun koku, apartmanda yangın paniğine neden oldu. İtfaiye ekipleri daireye camdan girerek ocağı kapattı, olayda yaralanma veya maddi hasar yaşanmadı.

Nevşehir'de ocak üzerinde unutulan yemeğin yanması sonucu çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu.

Olay, Bekdik Mahallesi TOKİ bloklarında meydana geldi. İddiaya göre, ev sakinleri, ocakta pişen yemeği unutup Kayseri'ye gitti. Bir süre sonra ocakta unutulan yemeğin yanmaya başlamasıyla birlikte daireden yoğun koku yükseldi.

Durumu fark eden komşular, ev sahiplerine ulaşmak için kapının ziline bastı. Ancak içeriden herhangi bir cevap alamayan vatandaşlar, yangın ihtimaline karşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daireye camdan girerek kontrol sağladı. Evde yaptıkları incelemede herhangi bir yangın olmadığı, ocak üzerinde unutulan yemeğin yanarak yoğun kokuya neden olduğu belirlendi.

İtfaiye ekipleri ocağı kapatarak gerekli güvenlik önlemlerini alırken, olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 16 ülkeden 90 isim Türkiye getirildi
Marmaray’da tekmeler yumruklar havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu

Marmaray vagonu boks ringine döndü!

Kanser nedeniyle ara verdiği üniversiteden 38 yıl sonra birincilikle mezun oldu

Kanser yüzünden bıraktığı okuldan 38 yıl sonra birincilikle mezun oldu
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu

Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı

16 yıllık korkunç sır çözüldü: Katil anne ve teyze!
Çağatay Ulusoy'a soğuk duş: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı

Çağatay'a büyük şok: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı