Nevşehir'de ocakta unutulan yemek paniğe neden oldu

Nevşehir'de ocak üzerinde unutulan yemeğin yanması sonucu çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu.

Olay, Bekdik Mahallesi TOKİ bloklarında meydana geldi. İddiaya göre, ev sakinleri, ocakta pişen yemeği unutup Kayseri'ye gitti. Bir süre sonra ocakta unutulan yemeğin yanmaya başlamasıyla birlikte daireden yoğun koku yükseldi.

Durumu fark eden komşular, ev sahiplerine ulaşmak için kapının ziline bastı. Ancak içeriden herhangi bir cevap alamayan vatandaşlar, yangın ihtimaline karşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daireye camdan girerek kontrol sağladı. Evde yaptıkları incelemede herhangi bir yangın olmadığı, ocak üzerinde unutulan yemeğin yanarak yoğun kokuya neden olduğu belirlendi.

İtfaiye ekipleri ocağı kapatarak gerekli güvenlik önlemlerini alırken, olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı