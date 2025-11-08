Nevşehir'de Motosiklet Hırsızlığı Kamerada
Nevşehir'de 4 kişi, bir motosikleti iterek çalarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Nevşehir'de 4 kişi bir motosikleti iterek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamarası tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre Camikebir mahallesinde bir işyerinde çalışan Mehmet B.; bisikletinin çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri; olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kameralara yansıyan görüntülerde 4 kişinin motosikleti iterek uzaklaştığı görüldü.
Polis ekipleri; tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa