Nevşehir'de Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

Nevşehir'de 4 kişi bir motosikleti iterek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamarası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Camikebir mahallesinde bir işyerinde çalışan Mehmet B.; bisikletinin çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri; olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kameralara yansıyan görüntülerde 4 kişinin motosikleti iterek uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri; tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - NEVŞEHİR