Nevşehir'de Merdivenden Düşen 72 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Merdivenden Düşen 72 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde merdivenden düşen 72 yaşındaki Nazmiye Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de merdivenden düşen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde yaşandı. İddiaya göre göre Nazmiye Y. (72), merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü. Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın Acıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Nazmiye Y.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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