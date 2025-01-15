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Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Araç Orta Refüje Düştü: Sürücü Yaralı

Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Araç Orta Refüje Düştü: Sürücü Yaralı
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Nevşehir-Gülşehir karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje düşen otomobildeki sürücü yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri bulundu.

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobilin orta refüje düşerek savrulduğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza; Nevşehir- Gülşehir karayolu Sulusaray kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ahmet K. idaresinde 06 BKM 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce refüje düştü, ardından da yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücüde ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Maddi hasarın oluştuğu araç çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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