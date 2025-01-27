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Nevşehir'de Kardeşler Arasındaki Tartışma Can Aldı

Nevşehir'de Kardeşler Arasındaki Tartışma Can Aldı
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Nevşehir Gülşehir'de iki kardeş arasında çıkan tartışma sonucu bir kardeş odunla başına vurduğu diğer kardeşini öldürdü. Olay sonrası kaçan saldırgan jandarma tarafından yakalandı.

Nevşehir'de çıkan tartışmada kardeşinin odunla başına vurduğu şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki husumet nedeniyle birkaç gün önce tartışan iki kardeş bugün akşam saatlerinde mahallede tekrar karşılaştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Alaattin Ö. (50), fırının önündeki odun parçasını alarak ağabeyi Yılmaz Ö.'nün (65) başına vurdu. Ağır yaralanan Yılmaz Ö., kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Alaattin Ö. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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