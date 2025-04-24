Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Nevşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Uçhisar- Göreme karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 APH 954 plakalı otomobil ile 50 ACT 58 plakalı otomobil Hisaraltı panorama mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan biri yol kenarına devrilerek ters döndü. Diğer otomobil ise aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan üç kişi Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR