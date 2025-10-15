Haberler

Nevşehir'de Kaçak Balık Ağlarına Müdahale

Nevşehir'de Kaçak Balık Ağlarına Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de yapılan denetimlerde, kaçak olarak kurulan 2 bin 500 metre uzunluğundaki balık ağlarından yaklaşık 1 ton sazan balığı kurtarılıp Kızılırmak Nehri'ne bırakıldı.

Nevşehir'de kaçak kurulan 2 bin 500 metre uzunluğundaki ağa takılan yaklaşık 1 ton sazan balığı, ağlardan kurtularak Kızılırmak nehrine tekrar bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gülşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Kızılırmak Nehri'nde yaptığı kontrollerde yasak misina gözlü balık ağları tespit etti. Jandarma (HAYDİ) Hayvan Durum İzleme Timleri ile birlikte yapılan denetimler sonucunda, toplam 2 bin 500 metre uzunluğundaki ağlar ekipler tarafından sudan çıkarılarak imha edildi.

Ağların içerisinde bulunan yaklaşık bin 100 kilogram sazan balığı ise zarar görmeden yeniden doğal yaşamlarına bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı

Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı
Çorum'da gerginlik tırmanıyor! Oylama yapan pazarcılar, belediye başkanını protesto etti

Oylama yapan pazarcılar, belediye başkanını protesto etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.