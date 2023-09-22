Nevşehir'de Husumet Cinayeti

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Salim Ç., husumetli olduğu Hayati Demirdöven'i tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından Salim Ç.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde Salim Ç. (48), husumetli olduğu Hayati Demirdöven'i (45) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Derinkuyu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Salim Ç. ile Hayati Demirdöven arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Salim Ç. belinden çıkardığı tabancayla Hayati Demirdöven'e ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Demirdöven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayati Demirdöven'in cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, Salim Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.