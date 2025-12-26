Haberler

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Güncelleme:
Nevşehir'de kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak tarlaya uçtu. Sürücü Yasin T. hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Nevşehir Gülşehir Karayolu Kum ocakları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yasin T. yağış nedeniyle kullandığı 50 ACH 949 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
