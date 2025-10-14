Haberler

Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı, 6 Kadın Kurtarıldı

Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı, 6 Kadın Kurtarıldı
Nevşehir'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, işletme sahibi ve 4 kişi gözaltına alındı, 6 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve cinsel nesneler ele geçirildi.

Nevşehir'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuşu operasyonunda aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınırken, 6 mağdur kadın kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Göreme Beldesi'nde faaliyet gösteren bir spa ve masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda işletme sahibi S.P. (39), işletmenin eski sahibi R.Ş. (33), N.S.S. (24), S.K. (24) ve D.Ş. (33) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyallere, yüklü miktarda paraya, çok sayıda kesici delici alete, çeşitli cinsel nesnelere el konulurken, 6 mağdur kadın da kurtarıldı. Ayrıca, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan E.B.'nin (28) askerlik görevini yerine getirdiği için gözaltına alınamadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
