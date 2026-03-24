Yokuşu çıkamayan elektrikli bisiklet devrildi

Nevşehir'de yokuş yukarı çıkamayan hafif dört tekerlekli elektrikli bisikletin geri geri geldiği sırada devrilmesi sonucu meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza; merkeze bağlı Nar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen hafif dört tekerlekli elektrikli bisiklet, yokuş yukarı çıkmaya çalıştı. Yokuşu çıkamayan sürücü geri geri gelmek istediği esnada, bir evin girişinde bulunan basamağa çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı