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Nevşehir'de change araç soruşturmasında 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

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Nevşehir'de change araç soruşturmasında 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı
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Nevşehir'de change araçlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' kapsamında düzenlenen operasyonda belgelere el konuldu.

Nevşehir'de change araç operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen araştırmalar sonucunda, change olabileceği değerlendirilen araçlar ile araçlar üzerinde usulsüz değişiklik yapmış olabileceği düşünülen şahıslar tespit edildi. Hazırlanan raporların adli makamlara sunulmasının ardından 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken konuyla ilgili olabileceği değerlendirilen belgelere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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