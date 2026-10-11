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Nevşehir'de ceviz toplarken elektrik akımına kapılan 45 yaşındaki adam öldü

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Nevşehir'de ceviz toplarken elektrik akımına kapılan 45 yaşındaki adam öldü
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Nevşehir'de bahçesinde ceviz toplarken alüminyum sırığın yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapılan 45 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı; cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nevşehir'de bahçesinde ceviz topladığı sırada alüminyum sırığın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan 45 yaşındaki Seyit Kurugöllü hayatını kaybetti.

Olay, Nevşehir merkeze bağlı Çat Kasabası yolu üzerindeki Kepez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyit Kurugöllü, bahçesinde alüminyum ceviz sırığıyla ağaçtan ceviz indirdiği sırada sırığın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Kurugöllü kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kurugöllü'nün cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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