Nevşehir'de çeşitli suçlardan 7 şahıs tutuklandı - Haberler

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Nevşehir'de çeşitli suçlardan 7 şahıs tutuklandı

Nevşehir'de çeşitli suçlardan 7 şahıs tutuklandı

Nevşehir'de son iki hafta içerisnde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

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Nevşehir'de son iki hafta içerisnde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 2 hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda; haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 17 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 6 şahıs tutuklandı.

Ayrıca, 2 evden hırsızlık, 1 işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 4 açıktan hırsızlık olayı olmak üzere toplam 7 olayda, 4 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 1 şahıs tutuklandı. - NEVŞEHİR

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