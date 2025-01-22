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Nevşehir'de Banka Güvenlik Görevlisi İntihar Etti

Nevşehir'de Banka Güvenlik Görevlisi İntihar Etti
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Ziraat Bankası Nevşehir Şubesi'nde bir güvenlik görevlisi, bankanın tuvaletinde başına ateş ederek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de bir güvenlik görevlisi, çalıştığı bankada intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Ziraat Bankası Nevşehir Şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Doğuş Ş. (34), bankanın tuvaletinde henüz bilinmeyen bir nedenle başına bir el ateş ederek ağır yaralandı. Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra tuvalete giden bir başka banka çalışanı, Doğuş Ş.'yi yerde kanlar içinde görünce, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğuş Ş. sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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