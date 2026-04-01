Yardım için durdular, kendilerine küfür edilince alkollü sürücüyü ve arkadaşını darp ettiler

Nevşehir'de maddi hasarlı trafik kazası sonrasında yardım için duran vatandaşlar, kaza yapan alkollü sürücüyü darp etti.

Olay, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi Balonlu kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BLM 448 plakalı otomobil sürücüsü Mervenur A. kavşakta kırmızı ışıkta durdu. Aynı istikamette seyreden 38 ALK 573 plakalı otomobil sürücüsü Feridun Y. duramayarak önündeki araca çarptı. Kaza sonrası araçtan inen tarafalar trafikte tartışmaya başladı. Kazayı ve tartışmayı gören vatandaşlarda yardım için araçlarından indi. Alkollü sürücü Feridun Y. hem çarptığı araç sürücüsüne, hem de yardıma gelen vatandaşlara küfür etmeye başlayınca tartışma bir anda kavgaya döndü. Yardım için duran vatandaşlar, kendilerine küfür edildiği için alkollü sürücüyü ve yanındaki arkadaşı darp ederek kaza yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mervenur A. yaptığı açıklamada "Ben ışıklarda durunca bana bir anda çaptı. Bende ne olduğunu anlamak için aracımdan indim. Bana çarpan sürücü aracından inerek üstüme yürüdü. Ayakta durmakta zorlanıyor ve alkol kokuyordu. İlk başta sürücü olduğunu kabul etmedi. Daha sonra kabul etti. Ben polis ekiplerini aramak isteyince ısrarla aramak istemedi ve polislik bir şey yok. Kendimiz çözelim dedi. Ben polisi arama konusunda ısrar edince, benim, annemin ve kardeşimin üzerine yürüdü. Daha sonra bunlar şoför değişikliği yapmaya kalktılar. Bizi tehdit edip küfretmeye başladılar" şeklinde konuştu.

Alkollü sürücü ilk başta alkol metreyi üflemeyi reddetti. Daha sonra ambulansta alkol metreyi üflemeye çalışan sürücü burada da üfleyemedi.

Darp edilen alkollü sürücü ve arkadaşı kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alkollü olduğu anlaşılan sürücüye 25 bin lira idari para cezası kesilirken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca otomobili de trafikten men edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı