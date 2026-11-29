Nevşehir'de 6 evin kömürlüğünü kundaklayan şüpheliler aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'in 350 Evler Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, 6 evin kömürlük kısmını ateşe vererek kaçtı. Yangınlardan 3'ü ev sahiplerince, 3'ü itfaiye ekiplerince söndürülürken polis, güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri arıyor.
Nevşehir'de kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler 350 Evler Mahallesi'nde bulunan 6 evin kömürlük kısımlarını ateşe vererek kaçtı.
Evlerinin kömürlük ve çevresinde bulunan eşyalarının yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 ev sahibi yanan kömürlüklerini kendi imkanları ile söndürürken, 3 evin yanan kömürlüklerini de itfaiye ekipleri söndürdü.
Polis ekipleri çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Güvenlik ve mobese kamerasını inceleyen ekipler şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptı.
6 evin kömürlüğünü kundaklayan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma devam ediyor.