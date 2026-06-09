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Nevşehir'de zincirleme kaza: 5 yaralı

Nevşehir'de zincirleme kaza: 5 yaralı
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Nevşehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Araçlardan biri refüjdeki direğe çarparken diğeri başka bir aracın üzerine çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Nevşehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halindeki 50 AGE 388, 16 BZG 327, 38 APL 122 ve 55 DZ 084 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi. Devrilen araçlardan birisi de başka bir aracın üzerine çıkarak durabildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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