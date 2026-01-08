Haberler

Nevşehir'de trafik denetimlerinde 1 milyondan fazla araç kontrol edildi

Güncelleme:
Nevşehir'de trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde 2025 yılında 1 milyon 109 bin araç kontrol edildi. 24 bin araç trafikten men edildi, 1.816 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Nevşehir'de 2025 yılı içerisinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 1 milyon 109 bin araç denetlendi.

Nevşehir genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla yürütülen denetimler 2025 yılında da aralıksız devam etti. Bu kapsamda 2025 yılında il genelinde yapılan trafik uygulamalarında 1 milyon 109 bin 149 araç denetlendi.

Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 24 bin 77 araç trafikten men edilirken, başta alkollü araç kullanımı, aşırı hız, ehliyetsiz araç kullanımı ve diğer kural ihlalleri nedeniyle bin 816 sürücünün ehliyetine el konuldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
