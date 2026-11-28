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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki sürücü yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Acıgöl ilçesi Havalimanı yolu üzerindeki Tatlarin Kavşağı'nda meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan iki sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Acıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, iki aracın çarpıştığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı