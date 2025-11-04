Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda Çığ Faciası: 7 Dağcı Hayatını Kaybetti

Nepal'de bulunan Yalung Ri Dağı'nda meydana gelen çığda beşi yabancı 7 dağcı hayatını kaybetti.

Himalayalar bir kez daha trajediye sahne oldu. Himalayalar'ın Nepal kısmında bulunan 5 bin 630 metre yüksekliğindeki Yalung Ri Dağı'nda tırmanış yapan bir grup dağcı, çığın altında kaldı. Yetkililer, beşi yabancı 7 dağcının hayatını kaybettiğini bildirdi. Kurtarma ekiplerinin aktardığına göre, dün yerel saatle 09.00 sıralarında meydana gelen olayda ölen dağcılardan ikisinin cansız bedenine ulaşıldı, beşi için ise arama çalışmaları sürüyor. Kurtarılan 8 kişi de başkent Katmandu'da tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenler arasında 2 İtalyan, 1 Kanadalı, 1 Alman, 1 Fransız ve rehber olarak görev yapan 2 Nepallinin bulunduğu aktarıldı.

"Kurtarma çalışmaları kötü hava şartları nedeniyle sekteye uğradı"

Dağcılık platformu Seven Summit Treks Başkanı Mingma Sherpa yaptığı açıklamada, "Diğer 5 dağcının cesetleri karın yaklaşık 3-5 metre altında olabilir. Onlara ulaşmak zaman alacak" dedi.

Kurtarılan yaralı dağcı, Nepal medyasına yaptığı açıklamada, defalarca yardım çağrısında bulunduklarını, ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Kurtarma ekibi zamanında gelseydi, daha fazla hayat kurtarılabilirdi" ifadelerini kullandı.

Yerel Polis Müdür Yardımcısı Gyan Kumar Mahato yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarının kötü hava şartları ve lojistik sorunlar nedeniyle sekteye uğradığını, bu yüzden helikopterlerin uçamadığını ve bölgeye yaya olarak ulaşmanın da zor olduğunu aktardı.

Panbari Dağı'nda kaybolan iki dağcıyı kurtarma çalışmaları sürüyor

Ayrı bir olayda, Batı Nepal'deki Panbari Dağı'na tırmanmaya çalışırken kaybolan iki İtalyan dağcıyı kurtarma çalışmaları sürüyor. - KATMANDU