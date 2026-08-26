Haberler

Nepal'de Sel Felaketi: 17 Ölü, Birçok Kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nepal-Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen sel felaketinde can kaybı 17'ye yükseldi. Deprem ve toprak kaymasının tetiklediği selde, biri askeri ve güvenlik personeli olmak üzere birçok kişiden haber alınamıyor; yabancı uyruklu kayıplar da bulunuyor.

Nepal'in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Nepal ile Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi sınırında meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nepal Polisi, Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu sınır bölgelerinde yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi.

"Önce deprem oldu sonra ani sel baskını yaşandı"

Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Khanal yaptığı açıklamada, "Ön bilgilere göre önce bir deprem, ardından da toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının nehri kapatması sonucu da ani sel baskını yaşandı" dedi. Khanal, ekiplerin bilgileri doğrulamaya çalıştığını aktardı. Nepal'in yanı sıra Çin'in de büyük zarar gördüğünü söyleyen Khanal, şu ana kadar 35 güvenlik ve 44 askeri personel ile gümrük ve göç idaresi çalışanlarından haber alınamadığını ifade etti. Khanal, Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinin en ağır etkilenen yerler olduğunu söyledi.

"111 kişinin ise uyruğu henüz doğrulanamadı"

Nepal Turizm Kurulu'na göre, haber alınamayan yabancı uyruklu kişiler arasında 12 İngiliz, 142 Hindistan, 17 Malezya, 4 Güney Afrika, 3 ABD, 1 Avustralya ve 1 Hollanda vatandaşı bulunuyor. 111 kişinin ise uyruğu henüz doğrulanamadı.

Nepal-Tibet sınırından yeni görüntü

Nepal-Tibet sınırındaki sel felaketinin boyutunu gözler önüne seren yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çamur ve sudan oluşan dev sel dalgasının sınırdaki Gyirong kasabasında binalara çarptığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti! 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti

Aylar önce söylediği gerçek oldu
Belçika'da salmonella alarmı: Yüzlerce kişi hastanelik oldu

Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300'e yükseldi
Türkiye peş peşe sallanıyor! Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Türkiye peş peşe sallanıyor! Marmara'da korkutan deprem
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama...

Direksiyon başında kalp krizi! Hastaneye varana kadar...
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor

Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi

Oosterwolde sakat çıktı