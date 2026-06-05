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Uygulamada paylaşılan video nedeniyle soruşturma: 1 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir uygulamada halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Paylaşımı yapan K.G. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir uygulamada yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturabilecek ifadeler içerdiği değerlendirilen video nedeniyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında paylaşımı yaptığı belirlenen K.G. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, bir uygulamada yer alan videoya ilişkin resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında gündeme gelen ve bir uygulamada platform üzerinden paylaşıldığı belirlenen video içeriğinde, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun unsurlarını oluşturabilecek nitelikte söz ve beyanların tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımın yapıldığı hesap ve ilgili internet sitesi hakkında inceleme başlatılırken, paylaşımı yaptığı belirlenen şüphelinin tespiti ve yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne talimat verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği K.G. olarak belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na sevk edileceği öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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