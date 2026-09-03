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Polis Heimlich manevrasıyla çocuğu kurtardı

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Çankırı’da nefes borusuna şeker kaçan çocuk, polis memuru tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Çankırı'da nefes borusuna şeker kaçan çocuk, polis memuru tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonunda bulunan bir kız çocuğunun yediği şeker nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken çocuğu fark eden Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarından biri Heimlich manevrasıyla müdahale etti. Çocuğun soluk borusunu tıkayan şeker, manevra sayesinde çıkartıldı. O anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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