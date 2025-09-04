Haberler

Nazilli'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Nazilli'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ocaklı Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'ın eski yıldızı Boğaz'dan çıktı

Galatasaray'ın eski yıldızı Boğaz'dan çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Szymanski iddialarını tek emoji ile yalanladı

İddialara tek emojilik yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.