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Nazilli'de Tarihi Eser Operasyonu: 4 Heykel Ele Geçirildi

Nazilli'de Tarihi Eser Operasyonu: 4 Heykel Ele Geçirildi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda bir araçta 4 adet tarihi eser niteliğinde heykel ve obje ele geçirildi. KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, ele geçirilen eserlerle ilgili adli tahkikat devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde KOM Büro Amirliği ekiplerince bir araçta yapılan aramalarda 4 adet tarihi eser niteliğinde heykel ve obje ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli KOM Büro Amirliği ekiplerince ilçede ikamet eden T.A. isimli şahsın aracında yapılan aramada 4 adet tarihi eser niteliği taşıyan heykel ve obje ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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