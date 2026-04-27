Nazilli'de orman yangını

Aydın'ın Nazilli ilçesinde orman yangını çıkarken, bölgeye sevk edilen ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Aşağı Yakacık Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin alevleri kontrol altına alınması almak için çalışmaları sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı