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Nazilli'de Motosiklet Kazası Sonrası Trafik Denetimleri Artırıldı

Nazilli'de Motosiklet Kazası Sonrası Trafik Denetimleri Artırıldı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde genç bir öğrencinin motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri, motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyması için denetimlerini sıklaştırdı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde lise öğrencisi bir gencin motosiklet kazasında hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri trafik denetimlerini sıklaştırdı.

Nazilli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada, Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Muhammet Samet Ulusoy motosikleti ile bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşanan kazanın ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü özellikle motosiklet sürücülerinin uyması gereken trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde motosikletli sürücülere hız limitleri, kask takma zorunluluğu ve diğer kurallara uymaları yönünde hatırlatmalarda bulunuyor. Öte yandan kurallara uymayan ve evrak eksiği bulunan sürücülere de cezai işlem uygulanıyor. Genç yaşta motosiklet kullanan bireylerin güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini ve sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan ekipler, bu tür kazaların önlenmesi için tüm vatandaşları trafik kurallarına uymaya çağırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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