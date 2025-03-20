Nazilli'de Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan bir şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. "Kasten Yaralama " suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.E. isimli şüpheli şahıs yapılan detaylı çalışma sonucu yakalandı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN