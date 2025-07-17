Nazilli'de Kaçak Cinsel Gücü Artırıcı Gıda Takviyeleri Ele Geçirildi

Nazilli'de Kaçak Cinsel Gücü Artırıcı Gıda Takviyeleri Ele Geçirildi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir iş yerinde 263 adet kaçak cinsel gücü artırıcı gıda takviyesi bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir iş yerinde toplam 263 adet kaçak cinsel gücü artırıcı gıda takviyesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) koordinesinde Nazilli KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından K.Ç. isimli şahsın iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 263 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli gıda takviyesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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