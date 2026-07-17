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Nazilli'de bıçaklı kavga, kolundan yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

Nazilli'de bıçaklı kavga, kolundan yaralanan genç hastaneye kaldırıldı
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Nazilli'de iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada S.A. kolundan yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nazilli'de akşam saatlerinde yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan bir genç hastaneye kaldırıldı. Gençlerin kavga nedeni ise belirlenemedi.

Olay Turan Mahallesi İstasyon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde S.A. ile Y.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.D. tarafından bıçaklanan S.A., kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.A., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri sebebi henüz açıklanmayan kavgayla ilgili hem yaralanan hem de yaralayan genci gözaltına alırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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