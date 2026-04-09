Nazilli'de 3 aranan şahıs yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan S.D. ve Ş.N. isimli şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü personelimizce, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlatıldı. Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından 38 yıl 11 Ay 15 gün Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan S.D. isimli şahıs,
Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan Ş.N. isimli şahıs, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından 9 yıl 10 Ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan E.A. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN