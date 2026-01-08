Haberler

Nazilli'de 2 aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 2 kişiyi yakaladı. T.T. ve O.Y. isimli şahıslar, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile birlikte gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 aranan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Nazilli ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince İsabeyli Mahallesi'nde yapılan çalışmada Yasak Cihaz ve Program Bulundurmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. (42) isimli şahıs, yakalandı. Yine Güzelköy Mahallesi'nde icra edilen faaliyet kapsamında da Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından 3 yıldır aranan ve hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y. (43) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs da gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
