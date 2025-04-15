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Nazilli'de 400 Bin TL'lik Hırsızlık Olayı 3 Saatte Aydınlatıldı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir evden çalınan 400 bin TL'lik ziynet eşyasını 3 saatte buldu. Gözaltına alınan 19 yaşındaki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir evden 400 bin TL'lik hırsızlık olayını 3 saatte aydınlattı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suçlulara göz açtırmayan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli'nin huzur ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre, 13 Nisan Pazar günü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir ikametten yaklaşık 400 bin TL'lik ziynet eşyası çalındı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık şüphelisinin Y.S. (19) olduğu tespit edildi. Olayın meydana gelmesinin 3 saat sonrasında düzenlenen operasyonla Y.S., çaldığı ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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